Reisebus umgekippt - Zwei Tote, vier Schwerverletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei dem Busunfall auf der Autobahn 11 in der Nähe des Dreiecks Uckermark in Brandenburg handelt es sich um einen Flixbus, der in Richtung Polen unterwegs war. Das sagte die Sprecherin des Polizeipräsidiums Brandenburg, Beate Kardels. Bei dem Unfall starben zwei Menschen. Zudem habe es vier Schwerverletzte gegeben, so die Sprecherin. Von wo aus der Bus startete, konnte sie nicht sagen.

Unfall-Experten seien vor Ort, um den Hergang zu untersuchen. Auf der Autobahn 11 bildete sich starker Stau. Es sei dort auch ein Lkw quer auf der Fahrbahn stehen geblieben, sagte die Sprecherin. Es herrschten winterliche Straßenverhältnisse.

Zu dem Unfall war es laut Lagedienst der Polizei auf einer Ausfahrt zu einem Parkplatz auf der A11 kurz hinter dem Dreieck Uckermark gekommen. Ein weiteres Fahrzeug sei nach ersten Erkenntnissen nicht beteiligt gewesen, hieß es. Im Bus sollen 14 bis 15 Personen gewesen.