Quiz lösen und Lego-Weltraumset oder Tickets für Reutlinger Planetarium gewinnen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In den 70er-Jahren befand sich das Rennen um die Eroberung des Weltraums in einer Hochphase – und momentan ist es wieder aktueller denn je. Space-X-Raketen von Elon Musk erobern den Weltraum, Raumsonden aus Russland und Indien brachen jüngst in Richtung Mond auf und im Jahr 2029 wird laut Technikmilliardär Musk eine bemannte Mission zum Mars beginnen. Dies wäre der Anfang der Kolonisation des roten Planeten. Doch wie gut sind sie darauf vorbereitet und kennen sich über den Weltraum aus? Mit der Teilnahme am Quiz der Woche und etwas Glück winken den Gewinnern als Hauptpreis ein »Spaceshuttle-Abenteuer«-Set der Firma Lego sowie 9x1 Tickets für das Reutlinger Planetarium. Viel Erfolg!

Unter allen Teilnehmern werden zehn Gewinner ausgelost. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und im GEA-Lokalteil veröffentlicht. (GEA)