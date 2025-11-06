Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Quiz über Puppentheater: Tickets für Marionetten-Vorstellung in Tübingen zu gewinnen

Zwölf Fragen über Puppentheater müssen im Quiz der Woche beantwortet werden, damit es die Chance auf einen von zehn attraktiven Preisen gibt. Diesmal gibt es Tickets die Marionetten-Vorstellung von »Pettersson und Findus - Morgen Findus wirds was geben« in Tübingen gewinnen.

Auch als Marionetten beliebt: Pettersson und Findus. Foto: PR/GEA-Repro
REUTLINGEN. Marionetten- und Figurentheater faszinieren Kinder und Erwachsene. Aber wie gut kennen Sie sich in der Spielewelt aus? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz der Woche! Im zurückliegenden Quiz über Spiele lautete das Lösungswort »SPIELFREUDEN«. Zwölf richtige Antworten ergeben auch diesmal das gesuchte Lösungswort. Wer es herausfindet, hat die Chance auf einen dieser Preise: 5x2 Karten für die Vorstellung »Pettersson und Findus - Morgen Findus wirds was geben« von Cinderellas und Strombolis Marionettentheater am 14. November im Gemeindehaus Lamm in Tübingen sowie 5x 20-Euro-Gutscheine für die Drogeriemarktkette dm. Viel Erfolg!

