Quiz über Puppentheater: Tickets für Marionetten-Vorstellung in Tübingen zu gewinnen

REUTLINGEN. Marionetten- und Figurentheater faszinieren Kinder und Erwachsene. Aber wie gut kennen Sie sich in der Spielewelt aus? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz der Woche! Im zurückliegenden Quiz über Spiele lautete das Lösungswort »SPIELFREUDEN«. Zwölf richtige Antworten ergeben auch diesmal das gesuchte Lösungswort. Wer es herausfindet, hat die Chance auf einen dieser Preise: 5x2 Karten für die Vorstellung »Pettersson und Findus - Morgen Findus wirds was geben« von Cinderellas und Strombolis Marionettentheater am 14. November im Gemeindehaus Lamm in Tübingen sowie 5x 20-Euro-Gutscheine für die Drogeriemarktkette dm. Viel Erfolg!