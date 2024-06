Prinzessin Kate nimmt öffentliche Termine wieder auf

Prinzessin Kate wird an der Geburstagsparade ihres Schwiegervaters am Samstag teilnehmen.

Royale Rückkehr: Rund zweieinhalb Monate nach Bekanntgabe ihrer Krebserkrankung will Prinzessin Kate wieder öffentliche Termine wahrnehmen. Das teilte die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William in einer persönlichen Erklärung mit, die der Kensington-Palast in London verbreitete.

»Ich freue mich darauf, dieses Wochenende mit meiner Familie an der Geburtstagsparade des Königs teilzunehmen und hoffe, im Sommer an einigen öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen zu können«, hieß es darin. Sie sei sich aber auch bewusst, dass sie noch nicht über den Berg sei. Der Palast veröffentlichte zudem ein neues Foto der 42-Jährigen.

Zuletzt an Weihnachten in der Öffentlichkeit

Die künftige Königin hatte sich zuletzt an Weihnachten in der Öffentlichkeit gezeigt. Damals besuchte Kate gemeinsam mit ihrer Familie einen Gottesdienst nahe dem königlichen Anwesen Sandringham in Ostengland.

Details zu Kates Erkrankung sind nicht bekannt. Die 42-Jährige war im Januar im Bauchraum operiert worden. Tests nach der Operation hätten ergeben, dass Krebs vorgelegen habe, sagte Kate in einem Video, mit dem sie Ende März ihre Erkrankung öffentlich machte. Auf Anraten ihres Ärzteteams bekomme sie vorsorglich eine Chemotherapie.

Entschuldigung an Irish Guards

Kates Schwiegervater König Charles III. ist ebenfalls an Krebs erkrankt und wird behandelt. Das britische Staatsoberhaupt nimmt seit Ende April wieder regelmäßig Termine wahr und reiste zuletzt zum 80. Jahrestag des sogenannten D-Day nach Frankreich. Anders als der König hatte sich Kate komplett von ihren Pflichten als Royal zurückgezogen. Auch ihr Ehemann Prinz William hatte sich im Frühling mehrere Wochen zurückgezogen, um seiner Frau und den drei gemeinsamen Kindern beizustehen.

Zuletzt entschuldigte sich Kate in einem Brief an das königliche Leibregiment Irish Guards dafür, dass sie die Probe zur traditionellen Geburtstagsparade des Königs verpasste. Kate trägt den Ehrentitel »Colonel of the Irish Guards« und hätte deshalb eigentlich die Generalprobe am vergangenen Samstag abgenommen. »Ich hoffe, Sie alle bald wieder vertreten zu können«, hieß es in dem Brief. Das hatte Spekulationen geschürt, die Prinzessin werde bald wieder in der Öffentlichkeit zu sehen sein.