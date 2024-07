Polizei umstellt bei Suche nach Bewaffnetem Waldstück

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem Brand mit »Bedrohungslage« hat die Polizei in Altdorf bei Nürnberg bei der Fahndung nach einem bewaffneten Mann ein Waldstück umstellt. Das teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken auf X mit.

Die Beamten riefen Anwohner auf, den Bereich zu meiden. Die nahe Autobahn 3 ist in beiden Richtungen gesperrt. Auch ein Spezialeinsatzkommando ist im Einsatz, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Mittelfranken sagte. Der Täter soll eine Schusswaffe haben.

Altdorf ist eine südöstlich von Nürnberg gelegene Kleinstadt mit gut 17 000 Einwohnern. Demnach gab es in der mittelfränkischen Kommune zuerst Feueralarm. Laut Polizei stand am Nachmittag ein Wohnhaus in Flammen, auch in dem Wald brannte es. Weiteres war zunächst nicht bekannt.

Nach einem Bericht von »nordbayern.de« soll zunächst ein Feuerwehrmann bedroht worden sein, der einen Mann aus dem Haus retten wollte. Offiziell bestätigt war das nicht.