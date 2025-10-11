Polizei sucht nach achtjährigem Fabian aus Güstrow

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit einem Großaufgebot von mehr als 100 Kräften sucht die Polizei nach einem achtjährigen Jungen aus Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern. Nach dem Einsatz von Rettungshunden in einem Waldstück bei Groß Breesen nahe Zehna sollte auch ein Hubschrauber unterstützen, wie eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zudem sind knapp 50 Kräfte der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege an der Suche beteiligt. Die Rettungshunde-Staffel verfügt auch über eine Drohne.

Der Junge hatte nach Polizeiangaben am Freitag mit Erlaubnis das Haus verlassen. Später sei er allerdings nicht zu der von seiner Mutter vorgegebenen Zeit nach Hause gekommen. Seitdem ist er verschwunden. Die Eltern des Kindes leben getrennt. Fabian lebt bei der Mutter in Güstrow, der Vater wohnt bei Zehna. »Der Junge war möglicherweise auf dem Weg zu seinem Vater«, sagte die Sprecherin.

Einsatzkräfte suchten auch das Grundstück des Vaters ab. Es sollte geschaut werden, ob sich der Junge dort versteckt. Es sei zudem noch geplant, auf dem Gelände der Schule des Jungen in Güstrow zu suchen, sagte die Polizeisprecherin. Zudem sollen Kräfte in einem kleinen Nachbarort Bewohner befragen, ob sie den Achtjährigen gesehen haben.

Fährte endet im Wald

Zwei Fährtenspürhunde verfolgten die Spur des Jungen bis zum Omnibusbahnhof in Güstrow. »Da hat sich die Spur verloren«, sagte die Sprecherin. An einer Bushaltestelle in der Nähe von Zehna habe der Hund wieder angesetzt. Das Tier habe dort eine kleine Fährte gefunden, die sich in dem nahegelegenen Wald erst einmal verloren habe.

Die Polizei appellierte, nicht selbstständig Suchaktionen nach dem Jungen im Wald zu starten, um mögliche Fährten nicht zu verwischen. Von einem Verbrechen geht die Polizei derzeit nicht aus. Mit den Eltern sei die Polizei im Austausch, sagte die Sprecherin. Weil Vernunft in dem Alter noch nicht so ausgeprägt sei, habe die Polizei bereits eine größere Suchaktion gestartet.

Der Junge hat nach Polizeiangaben eine etwas mollige Statur, kurze blonde Haare und blaue Augen. Weil die Suchmaßnahmen von Polizei und Familie bisher keinen Erfolg brachten, sucht die Polizei mit einer Öffentlichkeitsfahndung mit Bild nach dem Jungen. Unklar ist, welche Kleidung er trägt - möglicherweise Jogginghose und Pulli sowie Turnschuhe.