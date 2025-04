Polizei in Vancouver geht nicht von Terrortat aus

In Kanada fährt ein Mann in eine Menschenmenge. (Archivbild)

Nach der Fahrt eines Autos in eine Menschenmenge auf einem Straßenfest in Kanada geht die Polizei zunächst nicht von einem terroristischen Motiv aus. Man sei zum aktuellen Zeitpunkt zuversichtlich, dass es sich nicht um einen Terrorakt handele, schrieb die Polizei Vancouver auf der Plattform X. Weshalb der Fahrer stattdessen in die Menschenmenge steuerte, bleib zunächst unklar.

Bei dem philippinischen Straßenfest in Vancouver war am Samstagabend (Ortszeit) ein Mann mit seinem Auto in eine Menschenmenge gefahren. Die Polizei bestätige mehrere Tote und Verletzte, nannte aber zunächst keine konkreten Zahlen. Es seien noch nicht alle Familien informiert worden, hieß es in der Nacht von einem Polizeivertreter. Für die Öffentlichkeit wurde jedoch Entwarnung gegeben – es bestehe keine weitere Gefahr.

Der Fahrer des Autos wurde direkt am Ort des Geschehens festgenommen und befindet sich in Gewahrsam. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um einen 30-jährigen Mann, der den Behörden bekannt ist.

Am Montag finden in Kanada die Parlamentswahlen statt.