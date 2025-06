Polizei geht nach Belästigungen im Bad von neun Opfern aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach mutmaßlichen sexuellen Belästigungen in einem Schwimmbad im hessischen Gelnhausen geht die Polizei von neun weiblichen Opfern im Alter von 11 bis 17 Jahren aus. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Offenbach sagte, ständen die Vernehmungen von vier verdächtigen Männern noch aus. Nach Angaben des Sprechers sind die Tatverdächtigen Syrer. Der Vorfall hatte sich am 22. Juni in einem Freibad zugetragen.

Die Betroffenen hätten sich am Nachmittag an das Schwimmbad-Personal gewandt und berichtet, dass sie im Becken im Bereich eines Strudels aus einer Gruppe von mehreren Männern heraus am ganzen Körper angefasst worden seien. Ermittelt werde gegen vier Tatverdächtige im Alter von 18 bis 28 Jahren, wie der Polizeisprecher sagte. Die Staatsanwaltschaft habe den Fall übernommen.

Der Polizeisprecher lobte das Verhalten der Mädchen, sich direkt nach dem Vorfall an das Schwimmbad-Personal gewandt zu haben. Daher sei die Streife schnell vor Ort gewesen.