Polizei: Frau droht auf Weihnachtsmarkt in Oldenburg

Auf dem Oldenburger Weihnachtsmarkt ist die Polizei wegen einer Drohung im Einsatz gewesen. »Nach Angaben eines Zeugen soll eine ältere Frau einen waffenähnlichen Gegenstand aus ihrer Handtasche gezogen und diesen in Richtung eines Mitarbeiters eines Weihnachtsmarktstandes gehalten haben«, teilte die Polizei mit.

Dabei soll sie den Mitarbeiter auch verbal bedroht und sich danach entfernt haben. Warum sie das tat, war zunächst unklar. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

Hinweise darauf, dass auf dem Lamberti-Markt noch mehr Menschen bedroht wurden, gab es den Angaben zufolge zunächst nicht. Die Suche nach der Frau dauerte am Abend an. Die Polizei sei weiterhin verstärkt mit Einsatzkräften vor Ort präsent, hieß es. Zudem werde nach Zeugen gesucht.

Erst kürzlich Vorfall auf Weihnachtsmarkt in Duderstadt

Erst vor einigen Tagen hatte es einen Vorfall auf dem Weihnachtsmarkt im südniedersächsischen Duderstadt gegeben. Ein 17-Jähriger war – wie sich später herausstellte – mit einer Waffenattrappe auf dem Weihnachtsmarkt gesichtet worden. Der Markt wurde daraufhin zeitweise geräumt.

Danach hatten Polizisten und Spezialeinsatzkräfte nach zahlreichen Hinweisen mehrere Durchsuchungen durchgeführt. Dabei wurden Menschen in Gewahrsam genommen und auch weitere Attrappen sowie scharfe, aber legale Waffen sichergestellt, wie die Polizei mitteilte.