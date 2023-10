Polizei findet zerstückelte Leiche - Haftbefehl erlassen

In Greifswald wurde eine zerstückelte Leiche in einer Wohnung gefunden. Die Polizei ermittelt.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Fund einer zerstückelten Leiche in einer Wohnung in Greifswald ist Haftbefehl gegen einen der beiden mutmaßlichen Täter erlassen worden. Der andere Tatverdächtige solle im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden, sagte eine Polizeisprecherin der dpa. Die beiden Männer im Alter von 27 und 28 Jahren waren am Wochenende festgenommen worden.

Nach einem Hinweis hatten Polizeibeamte in Greifswald im Nordosten Mecklenburg-Vorpommerns am späten Samstagabend in einer Wohnung eine zerstückelte Leiche gefunden. Einer der zwei mutmaßlichen Täter sei sofort festgenommen worden, der andere habe fliehen können, sich aber am Sonntag gemeldet und auf einem öffentlichen Parkplatz widerstandslos festnehmen lassen.