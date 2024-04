Person von Zug überrollt: Polizei geht von Tötungsdelikt aus

Polizei und Feuerwehr am Unglücksort in Neumarkt/Oberpfalz.

Nach dem Tod einer Person auf Bahngleisen in Neumarkt in der Oberpfalz gehen die Ermittler nach Angaben einer Polizeisprecherin von einem Tötungsdelikt aus. Es habe drei Festnahmen gegeben. Weitere Informationen in dem Fall wollte die Polizei noch bekannt geben. Die Ermittlungen laufen demnach bei der Kripo Amberg und der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth.

Am Donnerstagnachmittag hatte ein Zug in Neumarkt eine Person überrollt. Diese habe auf den Gleisen gelegen und sei möglicherweise bewusstlos gewesen, so die Polizei. Die Identität der getöteten Person war bis zum Freitagmorgen noch nicht abschließend geklärt.