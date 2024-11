Peitsche, Pfeile, Kokosnüsse: Sieben neue Weltrekorde

Bitte aktivieren Sie Javascript

Kokosnüsse mit der Hand zerschlagen oder mit dem Fuß Pfeile auf fliegende Luftballons werfen: Zwei Tage vor dem offiziellen Guinness World Records Day haben Weltrekordjäger in Hamburg wieder spektakuläre Rekorde aufgestellt.

So zerschlug Muhamed »Hammerhand« Kahrimanovic 76 Kokosnüsse in 30 Sekunden mit der Hand. Außerdem gelang es ihm, mit verbundenen Augen 49 Kokosnüsse in einer Minute mit der Hand zu zerschlagen. Auch sein Versuch, fünf Baseballschläger in unter 4,02 Sekunden mit der Hand zu zerschlagen, gelang. Der 65-Jährige brauchte 2,34 Sekunden.

6.000 bis 8.000 Kokosnüsse überall auf der Welt zerschlagen

»Das war's!«, freute sich Muhamed Kahrimanovic nach seinem zweiten Kokosnussversuch und schrie seine Erleichterung heraus. »Danke, dass ihr an mich geglaubt habt!« Nach 22 Wettkampfjahren werde er sich nun von den Kokosnüssen und den Baseballschlägern verabschieden. »Dieses Level ist sehr schwer zu halten. Das sollen jetzt Jüngere versuchen«, meinte der Rentner. Mittlerweile habe er schätzungsweise 6.000 bis 8.000 Kokosnüsse überall auf der Welt zerschlagen. Jetzt wolle er sich mehr seinen Enkeln widmen.

Muhamed schaffte es, 76 Kokosnüsse in 30 Sekunden mit der Hand zu zerschlagen. Foto: Marcus Brandt/DPA Muhamed schaffte es, 76 Kokosnüsse in 30 Sekunden mit der Hand zu zerschlagen. Foto: Marcus Brandt/DPA

Der Taekwondosportlerin Palina Glebova gelangen zwei Weltrekorde: Die 27-Jährige schaffte es, mit Dartpfeilen, die sie mit dem Fuß warf, zehn Luftballons in einer Minute zum Platzen zu bringen. Außerdem gelang es ihr, mit High-Heel-Kicks über Kopfhöhe 22 Luftballons in einer Minute zum Platzen zu bringen. An einem Absatz der High-Heels war eine Nadel befestigt, damit die Luftballons platzen. Auf ihre Rekorde hatte sich die Taekwondosportlerin Monate lang vorbereitet. »Das Schwierige ist, den richtigen Zeitpunkt abzupassen, an dem ich den Dartpfeil loslassen muss«, sagte sie.

Abgeschossene Pfeile blind aus der Luft fangen

Insgesamt waren die Athleten in diesem Jahr sehr erfolgreich. Von neun Weltrekordversuchen wurden sieben gewonnen. Kampfsportler Joe Alexander schaffte es, 24 Strohhalme in einer Minute blind vom Mund eines Assistenten mit einer Bullenpeitsche wegzuschlagen. Zudem gelang es ihm, fünf von einem Bogenschützen abgeschossene Pfeile in einer Minute mit verbundenen Augen aus der Luft zu fangen. Nur sein dritter Rekordversuch, mindestens acht hochgeworfene Plastikflaschen in der Luft blind mit einem Samurai-Schwert zu zerteilen, misslang.

Joe hatte es geschafft, fünf Pfeile zu fangen. Foto: Marcus Brandt/DPA Joe hatte es geschafft, fünf Pfeile zu fangen. Foto: Marcus Brandt/DPA

»Das war mein bester Rekord«, sagte Joe Alexander den Tränen nahe, nachdem er die Pfeile mit verbundenen Augen gefangen hatte. »Das Schwierige sind das Timing und die Geschwindigkeit.« Da die Pfeile von einem Menschen und keiner Maschine abgeschossen werden, haben sie unterschiedliche Geschwindigkeiten zwischen 60 und 85 Kilometer pro Stunde. »Da muss ich genau hören, wie die Pfeile fliegen.«

Ein Rekordrichter bestätigte die Rekorde vor Ort. Nun steht noch die Bestätigung durch das Guinnessbuch der Rekorde beziehungsweise das Rekord-Institut für Deutschland (RID) aus.