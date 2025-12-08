»One Battle After Another« ist Golden-Globe-Favorit

Mit den Nominierungen für die Golden Globes nimmt Hollywood Trophäensaison an Fahrt auf. (Archivbild)

Der Politthriller »One Battle After Another« mit Leonardo Di Caprio in der Hauptrolle geht mit neun Nominierungen als Favorit in das Rennen um die Golden Globes. Der Film des amerikanischen Star-Regisseurs Paul Thomas Anderson (»Magnolia«, »There Will Be Blood«) ist unter anderem in den Sparten »Beste Filmkomödie«, Regie und für die Darsteller Di Caprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Teyana Taylor und Chase Infiniti nominiert.

Die politische brisante Story mit Action-, Komödien- und Drama-Elementen dreht sich um militante linke Aktivisten, die sich als revolutionäre Bewegung begreifen, angeführt vor allem von selbstbewussten schwarzen Frauen.

Mehrere Gewinnchancen haben unter anderem auch der norwegische Film »Sentimental Value«, das Vampir-Drama »Blood & Sinners«, die Literaturverfilmung »Hamnet«, das Filmmusical »Wicked: Teil 2« und »Frankenstein«.

»In die Sonne schauen« geht leer aus

Die Berliner Regisseurin Mascha Schilinski verpasste mit ihrem Film »In die Sonne schauen« eine Nominierung in der Sparte »Bester nicht-englischsprachiger Film«. Dort sind unter anderem »Ein einfacher Unfall« (Frankreich), »No Other Choice« (Südkorea), »The Secret Agent« (Brasilien) und »Sentimental Value« (Norwegen) vertreten.

Chancen auf einen Golden Globe haben aber der deutsche Filmkomponist Hans Zimmer mit seiner Musik für den Rennsportfilm »F1« und der in Deutschland geborene britische Komponist Max Richter mit seiner Untermalung des Dramas »Hamnet«.

Die Nominierungen für die 83. Golden Globe Awards in 27 Film- und Fernsehkategorien wurden in Beverly Hills bekanntgegeben. Als weitere Sparte ist erstmals »Bester Podcast« dabei. Rund 400 Journalisten und Journalistinnen aus aller Welt stimmen über die Preisträger ab. Die Trophäen in Form einer goldfarbenen Weltkugel sollen am 11. Januar 2026 in Beverly Hills verliehen werden.