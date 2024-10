Nur kurzes Gastspiel von Jan Köppen bei Stefan-Raab-Show

Direkt nach seinem Debüt in Stefan Raabs neuer Streaming-Show »Du gewinnst hier nicht die Million« auf RTL+ gibt Jan Köppen die Gast-Moderation schon wieder ab.

Bäumchen, wechsel Dich: Schon direkt nach seinem Debüt in der neuen Streaming-Show »Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab« auf RTL+ gibt Jan Köppen die Gast-Moderation wieder ab. »Nächste Woche Mittwoch wird eine andere Prominente oder ein anderer Prominenter die Spiele moderieren«, sagte ein RTL-Sprecher in Köln auf dpa-Anfrage. Der Name werde Anfang bis Mitte nächster Woche bekanntgegeben.

RTL+ hatte schon zu Beginn des neuen Formates von Raab bekanntgegeben, dass wechselnde Gast-Moderatoren über die Spielrunden wachen werden. Den Anfang hatte dann vor vier Wochen Elton gemacht. Diese Woche übernahm Jan Köppen den Staffelstab: »Wenn mich einer der besten Freunde von Kai Pflaume und größter Influencer Deutschlands um einen Gefallen bittet, dann sag' ich nicht nein«, sagte er über sein Gastspiel.

Entertainer Stefan Raab, der fast zehn Jahre von der Bildfläche verschwunden war, hatte das neue Format im September überraschend und kurzfristig angekündigt. Zuvor hatte er in aller Stille einen Fünf-Jahres-Vertrag mit dem RTL-Konzern abgeschlossen.