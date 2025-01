Nun 24 Todesfälle bei Bränden in Los Angeles

Die Opferzahlen in Los Angeles könnten noch weiter steigen.

Die Zahl der bestätigten Todesfälle bei den verheerenden Bränden in Los Angeles ist auf 24 gestiegen. Zuvor zählte die gerichtsmedizinische Behörde 16 Opfer auf. Nach damaligem Stand wurden 16 weitere Menschen vermisst.

Den neuen Angaben zufolge starben bei dem »Eaton«-Brand in der Nähe von Altadena und Pasadena 16 Menschen - und 8 weitere im westlichen Stadtteil Pacific Palisades.

Feuerwehrleuten gelang es am Sonntag trotz aller Bemühungen nicht, das Feuer in Pacific Palisades zu stoppen. Mit wieder erwarteten stärkeren Winden wird befürchtet, dass sich die Brände in den kommenden Tagen ausweiten könnte.