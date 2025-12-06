Nikolaus kommt per Boot

Von zahlreichen Fackelschwimmern begleitet ist der Nikolaus in Bernkastel-Kues in einem Ruderboot über die Mosel gekommen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Von zahlreichen Fackelschwimmern begleitet ist der Nikolaus in Bernkastel-Kues in einem Ruderboot über die Mosel gekommen. Anschließend verteilte der Mann in Rot mit dem Rauschebart Geschenke.

Für das besondere Ereignis legten die rund 100 Schwimmer eine rund 1,8 Kilometer Strecke zurück. Sie alle hielten Fackeln in ihren Händen und trugen rote Nikolausmützen und spezielle Tauchanzüge. Viele Zuschauer säumten das Ufer und die Brücke, um das Lichtspektakel zu bestaunen.

Die Aktion zum Nikolaus gibt es seit mehr als 40 Jahren in dem Moselstädtchen und sie zählt zu den Hauptattraktionen am Bernkasteler Weihnachtsmarkt, wie es von den Veranstaltern heißt.

Bernkastel-Kues ist dem Nikolaus schon lange verbunden. 1338 gründeten die Schiffer und Fischer eine Nikolausbruderschaft, weil sie den heiligen Nikolaus als ihren Schutzpatron ansahen.