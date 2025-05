Niederlande: Vermisste Kinder und Vater tot gefunden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die beiden im Nordosten der Niederlande vermissten Kinder sind tot. Die in einem Auto gefundenen Leichen wurden identifiziert, es handelt sich um die Kinder Jeffrey (10) und Emma (8) sowie den Vater, wie die Polizei in Winschoten bei Groningen mitteilte. In der Nacht hatte die Polizei das Auto des Vaters in dem Ort nahe der deutschen Grenze im Wasser entdeckt.

Noch in der Nacht waren das Auto aus dem Wasser geholt und die Leichen geborgen worden. Am Morgen wurden sie identifiziert und die Angehörigen informiert. Die Familie teilte mit, dass sie »erschüttert, wütend und tieftraurig« sei. »Keine Worte können beschreiben, was wir jetzt fühlen. Wir können es nicht begreifen und wollen es auch gar nicht begreifen«, heißt es in der Erklärung.

Hintergründe unklar

Seit Sonntag war nach Jeffrey und Emma gesucht worden. Sie waren vermutlich am Samstag von ihrem Vater (67) entführt worden. Die Polizei hatte befürchtet, dass er den Kindern und sich etwas antun könnte: Der Mann habe einen Brief hinterlassen und das darin angedeutet.

Die genauen Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Die Eltern der Kinder lebten nach Zeugenaussagen getrennt, die Kinder sollten das Wochenende bei ihrem Vater im Ort Beerta in der Nähe von Winschoten verbringen.

Auch Suche in Deutschland

In Winschoten war der graue Toyota des Vaters am Samstag zuletzt gesehen worden. Die Polizei hatte daher nicht ausgeschlossen, dass der Mann mit den Kindern in das etwa 15 Kilometer entfernte Niedersachsen gefahren war. Die Polizei in Ostfriesland hatte Bürger zur Mithilfe bei der Suche aufgerufen.