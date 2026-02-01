Neun Tote bei Unfall mit Reisebus in Südtürkei

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Unfall mit einem Reisebus in der südtürkischen Provinz Antalya sind mehrere Menschen ums Leben gekommen und mehr als 20 verletzt worden. Der Busfahrer sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, damit steige die Zahl der Todesopfer auf neun, sagte Provinzgouverneur Hulusi Sahin dem Staatssender TRT zufolge. Der Bus sei bei nasser Fahrbahn von der Straße abgekommen und mutmaßlich zu schnell gewesen. Die Verletzten seien in umliegende Krankenhäuser gekommen.

Auf Bildern des Staatssenders TRT war ein umgekippter Bus im Straßengraben zu sehen. Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle.

Die Reisenden waren aus der Westtürkei ins auch bei Urlaubern beliebte Antalya unterwegs. Es gab zunächst keine Hinweise darauf, dass Touristen betroffen sein könnten. In Antalya hatte es zuletzt stark geregnet. Der Wetterdienst warnte vor weiteren Unwettern in Teilen der West- und Südtürkei.