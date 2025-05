Neues Musical von Peter Plate über Berlin in frühen 90ern

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Rosenstolz-Musiker Peter Plate und sein musikalischer Partner Ulf Leo Sommer bringen 2026 ein neues Musical auf die Bühne. Die Show mit dem Titel »Wir sind am Leben« handelt von der Aufbruchszeit und der Aidskrise Anfang der 90er Jahre in Berlin, wie das Theater des Westens mitteilt.

Premiere des Musicals soll am 21. März 2026 in dem Theater in Berlin sein. Der Vorverkauf startet diesen Dienstag (27. Mai).

Die Geschichte drehe sich um Familie, Freiheit und das Lebensgefühl im Berlin der frühen 90er. »Die Zeit ist geprägt von Euphorie – und von Angst. Von Aufbruch – und von der alles überschattenden Realität von Aids.« Das Komponisten-Duo hat bereits für die Musicals »Ku'damm 56«, »Ku'damm 59«, »Romeo & Julia – Liebe ist alles« und »Die Amme« zusammengearbeitet.

Fünftes Musical von Sommer und Plate

»Mit «Wir sind am Leben» möchten wir erinnern. An die, die gegangen sind. An die, die zurückblieben. Und an das, was man nicht vergessen darf – auch wenn es leiser geworden ist«, teilten Plate und Sommer mit. Es sei ihr bislang persönlichstes Projekt.

Das neue Stück dreht sich laut Ankündigung um die Geschwister Nina und Mario, die nach dem Mauerfall aus Wittenberg in die Hauptstadt ziehen und sich selbst verwirklichen wollen. Mario verliebt sich in einen kubanischen Tänzer, Nina träumt von einer Karriere als Popsängerin. Fest entschlossen, ihre Kinder zurückzugewinnen, reist schließlich Mutti Rosie nach Berlin.

Gleichnamiges Rosenstolz-Album von 2011

Die Idee zu dem Stück sei Plate und Sommer schon im Jahr 2009 gekommen, seinerzeit hätten sie schon an einem ersten Musical-Layout gearbeitet. Daraus sei 2011 das gleichnamige letzte Rosenstolz-Album entstanden.

Die Musical-Idee habe sie beide nicht mehr losgelassen, bis sie im Sommer 2024 das Thema neu aufgriffen. Der erste Song aus dem Stück soll am Dienstag erscheinen, begleitet von einem Musikvideo.