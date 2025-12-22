Neue Banksy-Kunst zieht Menschen in London an

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit zwei neuen, nahezu identischen Graffitis hat der britische Künstler Banksy in London für Aufsehen gesorgt. Die Werke zeigen jeweils ein Kind mit Mütze und Gummistiefeln, das neben einer anderen Person liegt, die in den Himmel zeigt. Das eine Graffiti wurde nahe der Tottenham Court Road im touristischem Zentrum entdeckt, das andere in Bayswater nördlich vom Kensington-Park.

Banksy, dessen Identität weltweit Spekulationen hervorruft, hatte sich über Stunden nicht zu den Werken bekannt. Am Nachmittag postete er auf seiner Instagramseite Bilder von dem Motiv in Bayswater. Britische Medien hatten zuvor gerätselt, ob es sich nicht um das Werk einer Nachahmerin oder eines Nachahmers handele. Viele Menschen machten Fotos von sich mit den Graffitis im Hintergrund.

Im September hatte der Künstler mit einem Werk an einem Gebäude des Justizzentrums für politische Debatten gesorgt. Das wenig später von den Behörden wieder entfernte Graffiti zeigte einen Richter in bedrohlicher Pose über einem Demonstranten und war kurz nach Massenprotesten gegen das britische Verbot einer radikalen propalästinensischen Gruppe entstanden.