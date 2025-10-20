Nach Tod von Fabian Polizeiaktion südlich von Güstrow

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow findet südlich der Stadt im Ort Reimershagen eine Polizeiaktion statt. Nach dpa-Informationen steht diese im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum gewaltsamen Tod des Jungen. Weder Polizei noch Staatsanwaltschaft wollten die Maßnahmen kommentieren. Fabians Leiche war am Dienstag vergangener Woche nahe Klein Upahl gefunden worden, das südwestlich von Güstrow liegt. Zuvor hatte RTL berichtet.

Bereits kurz nach Fabians Verschwinden am 10. Oktober hatte es Suchmaßnahmen in der Gemeinde Zehna gegeben, ebenfalls südlich von Güstrow. Dort hatte ein Hund eine kleine Fährte gefunden, die sich in einem nahegelegenen Wald laut früheren Polizeiangaben verloren hatte. Fabians Vater wohnt in der Nähe. Es war vermutet worden, dass Fabian am Tag seines Verschwindens zu ihm fahren wollte. Laut Obduktion wurde Fabian Opfer eines Gewaltverbrechens.