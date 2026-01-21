Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Es war der größte Bankraub der jüngsten Geschichte Deutschlands vielleicht sogar der größte der deutschen Kriminalgeschichte. Unbekannte Täter bohren sich in Gelsenkirche in den Tresorraum einer Sparkasse und plündern rund 3100 Schließfächer. Die Beute: Bargeld und Wertgegenstände in mehrstelliger Millionenhöhe. In wenigen Tagen folgen weitere Vorfälle und Diebstähle aus Schließfachbereichen quer durch die Republik. Mittlerweile fragen sich viele Bankkunden, wie sicher ihre Wertgegenstände noch sind. Für besondere Diskussionen sorgt auch der Versicherungsschutz. Viele Kunden hatten deutlich höhere Werte in den Banken deponiert, wie durch deren Versicherungen abgesichert waren. Zudem spielt das Thema Bargeld eine Rolle.

In Deutschland gibt es keine einzelne »Tresor-Bauordnung«. Doch im Kreditwesengesetz (KWG) ist festgeschrieben, dass Banken eine »ordnungsgemäße Gäschaftsorganisation« sicherstellen müssen. Dazu gehört auch, dass physische Vermögenswerte, wie Bargeld, Wertgegenstände oder andere Kundenwerte, die sich in der Obhut der Bank befinden sicher verwahrt werden müssen. Das KWG schreibt keine konkreten Bauweisen vor, verlangt aber angemessene Scherheitsniveaus, die sich meist nach dem Wert der Inhalte eines Tresorraumes richten. Diese wiederum orientiren sich auch Versicherungsstandards. Meist werden Banktresore in ganzheitliche Sicherheitssysteme integriert.

Ein großes Loch ist in der Wand des Tresorraums einer Sparkasse zu sehen. Einbrecher haben sich mit Hilfe eines großen Bohrers Zugang zum Tresorraum verschafft. Dort durchsuchten sie die Wertschließfächer. Foto: -/polizei gelsenkirchen/-/Polizei Gelsenkirchen/dpa Ein großes Loch ist in der Wand des Tresorraums einer Sparkasse zu sehen. Einbrecher haben sich mit Hilfe eines großen Bohrers Zugang zum Tresorraum verschafft. Dort durchsuchten sie die Wertschließfächer. Foto: -/polizei gelsenkirchen/-/Polizei Gelsenkirchen/dpa

Die Bundesanstalt für Finazdienstleistungsaufsicht (kurz BaFin) hat zudem für Banken Mindestanforderungen an deren Risikomanagement definiert. Kurz gesagt heißt das, dass Tresoranlagen Teil der betrieblichen Sicherheitsstruktur sind und somit vor Diebstahl, Raub und Sabotage geschützt und für diese Fälle zudem Notfallkonzepte und Sicherheitsstrategien ausgearbeitet sein müssen.

Die europäische Tresornorm regelt welchen Widerstandsgrad Sicherheitsbehältnisse haben. Sie bezieht sich auf Geld- und Waffenschränke oder eben auch dem Banktresor mit Schließfächern. Die Klassisfizierung uterscheidet hier von Grad I bis Grad XIII (sprich 1 bis 13). Die sIcherheitsstufe von Banktresoren liegt je nach Inhalt und Risiko zwischen VIII und XIII. Die Prüfung der Tresore erfolgt mit mechanischen und thermischen Werkzeugen. Vom Wiederstandsgrad hängt auch die maximal versicherbare Summe ab. Der Widerstandsgrad XIII (13 ) garantiert beispielsweise eine Versicherungssumme im zweistelligen Millionenbereich. Diese höchste Klasse bietet Schutz gegen Angriffe mit Sprengstoff und Kernbohrgeräten. Die Zertifizierung erfolgt durch unabhängige Institute und wird durch Prüfplaketten bestätigt. Letztere werden von Versicherungsunternehmen häufig gefordert und bestimmen die Höhe der Police mit.

Foto: A3537 Marijan Murat/dpa Foto: A3537 Marijan Murat/dpa

Ein Banktresor ist meist kein einzelner Tresorschrank, sondern ein Tresorraum. Für diesen gelten auch bauliche Vorschriften. Wände, Decke, Boden müssen dabei aus Stahlbeton mit je nach Widerstandsgrad definierter Mindeststärke bestehen. Oftmals sind die Wände mehrschalig aufgebaut. Die Schalen bestehen meist wechselweise aus Betonschichten und Stahlplatten. Die Türe zum Tresorraum braucht eine mehrfache Verriegelung und muss einer speziellen DIN-Norm entsprechen. ein solcher Tresorraum darf zudem keine Fenster haben, Kabeldurchführungen und ähnliche Infrastruktur muss ebenfalls mit geprüften Schutzmaßnahmen gesichert sein. Ferner muss der Raum in die Gebäudestatik eingebunden sein, um einen Angriff von außen zu erschweren beziehungsweise weniger Angriffsfläche für Einbrüche zu geben.

Banktresore sind immer Teil von sogenannten Gesamtsystemen. das bedeutet, dass neben dem eigentlichen Raum, der vor unbefugem Zugriff auf Wertgegenstände oder Geld schützt, egänzende Sicherheitsmaßnahmen hinzukommen. Dazu zählen beispielsweise eine Einbruchmeldeanlage (EMA), die der Bank und der Polizei einen Einbruch sofort siganlisiert. Zudem gibt es Zutrittskontrollen, das Mehr-Augen-Prinzip, dass nur Befugte den Raum betreten. Meist ist dies mit einer Videoüberwachung , einer Protokollierung sowie einer Revision des Zutritts kombiniert. Größere Tresore haben oft auch eine gewisse Zeitverzögerungen bei der Öffnung, was Raubüberfälle verzögert und der Polizei mehr Zeit zum Reagieren verschafft.

Andere Regeln für Schließfächer

Für Schließfächer in Banken gelten in Deutschland keine speziellen Einzelgesetze, sondern ein Bündel aus Zivilrecht, Aufsichtsrecht, Sicherheitsnormen, Datenschutz und Versicherungsregeln. Die Anforderungen sind strenger als bei normalen Wertaufbewahrungen, aber weniger normiert als bei staatlichen Hochsicherheitsanlagen.

Der Schließfachvertrag ist rechtlich ein Verwahr- und Mietvertrag aufgrund dessen die Bank die Schließfächer bereitstellt und angemessen sichern muss und bei mangelhafter Sicherung oder Fahrlässigkeit im Schadensfall haftbar ist. Aus dem Vertrag erwächst jedoch kein Recht für die Bank auf die Kenntnis des Inhalts. Allerdings dürfen sie die Haftung auf einen Maximalbetrag begrenzen. Und: Die Bank versichert das Schließfachsystem, nicht automatisch den Inhalt. Deshalb hängt die Versicherungssumme ebenfalls vom Tresorraum, dessen Widerstandsgrad und dem Organisationskonzept ab (siehe oben).

Oft gilt eine Grundversicherung von 10.000 bis 50.000 Euro. Diese greift allerdings meist nicht bei Bargeld. Manche Banken verbieten sogar das einlagern größerer Bargeldmengen. Wie auch das Handelsblatt berichtet ist die Nachfrage nach Schließfachversicherungen, nach dem Coup in Geklsenkirchen, sprunghaft angestiegen. Das bestätigen laut dem Branchenblatt die Sparkassenversicherung Stuttgart, die Allianz und der Versicherer Ergo. Die betroffenen Schließfächer in Gelsenkirchen waren oft nur bis zu einer Maximalsumme von 10.300 Euro versichert.

Kunden sollten deshalb wissen, dass sie bei großen Werten, diese oft zusätzlich selbst versichern müssen. Zudem gibt es oft eine Wertobergrenze, die in einem Schließfach verwahrt werden kann. Bargeld, Edelmetalle oder Urkunden sind oft nur beschränkt versicherbar.

Banken müssen seit 2021 das Eröffnen einens Schließfachs an das Finanzamt melden. Der Inhalt bleibt jedoch geheim. Generell gelten bei Schließfächern in Deutschland spezielle Regeln was den Datenschutz angeht. So ist eine Videoüberwachung im Schließfachbereich nur eingeschränkt zulässig. Und auch wenn Zutrittszeiten und andere personenbezogene Daten festgehlten werden, gibt es dafür Löschzeiten. Ein reiner Kundenzugang ohne Bankbeteiligung gilt aber auch als nicht banküblich.

Allerdings gibt es auch Sonderfälle. Sollte ein Kunde versterben und der Nachlass nciht geregelt sein oder noch kein Erbe gefunden, darf die Bank das schließfach versiegeln. Erben haben nur Zugriff mit Erbschein, Testament und Eröffnungsprotokoll. Im Fall einer Zwangsvollstreckung durch einen Gerichtsvolltzieher ist die Öffnung eines Schließfachs durch diesen möglich - allerdings im Beisein eines Bankvertreters.

Neben den gängigen Filialbanken gibt es aber auch andere private Dienstleister in Deutschland, die Wertschließfächer anbieten. Bei den meisten Banken erfordert die Eröffnung eines Schließfachs nämlich ein Girokonto. Diese Bedingugn entfällt bei den meisten Nicht-Banken-Anbietern. Diese Unternehmen haben in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Sie stellen wertgesicherte Schließfachsysteme oft auch mit flexibleren Zugangszeiten zur Verfügung.

Zu den bekanntesten Anbietern zählen: CitySafes – einer der größten unabhängigen Schließfachanbieter in Deutschland mit zahlreichen Standorten in ehemaligen Bankfilialen und VdS-Zertifizierung. Trisor – automatisierte Wertschließfächer in mehreren Städten (z. B. Hamburg, Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart). Asservato – Self-Service-Wertschließfächer, unter anderem in Berlin, Stuttgart und Düsseldorf, teilweise mit digitalen Zugangsoptionen und Versicherungsoptionen. zudem bieten einige große Juweliere Schließfächer für den Schmuck ihre Kunden an.