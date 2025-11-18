Mysteriöser Fall: Baby ausgesetzt, Hände der Mutter gefunden

Das Baby war den Angaben zufolge vor einem Kloster in Waldsolms gefunden worden.

Nach dem Fund zweier abgetrennter Frauenhände auf einer Autobahn im Sauerland sucht die Polizei weiter vergeblich nach der dazugehörigen 32-jährigen Frau. In Sicherheit ist dagegen ihr drei Monate altes Baby. Wie die Ermittler mitteilen, war das Kind bereits am Sonntag vor einem Kloster im hessischen Waldsolms gefunden worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen.

Es befand sich den Angaben zufolge unverletzt in einem Kinderwagen. Wie es dorthin kam, sei Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Der Säugling befinde sich momentan in amtlicher Obhut, hieß es weiter.

Den Angaben der Ermittler zufolge war das Kind unverletzt in einem Kinderwagen. Foto: Christian Lademann/DPA Den Angaben der Ermittler zufolge war das Kind unverletzt in einem Kinderwagen. Foto: Christian Lademann/DPA

Suche nach Mutter aus Flüchtlingsheim vergeblich

Gleichzeitig ermittelt eine Mordkommission weiter die Hintergründe des rätselhaften Falles. Den Ermittlern zufolge sind die in der Nacht zu Sonntag gefundenen Hände einer 32-jährigen Frau aus Eritrea zuzuordnen, die zuletzt mit ihrem Säugling in einer Unterkunft für Asylbewerber in Bonn gemeldet war. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte sie bislang nicht gefunden werden.

Nach dpa-Informationen aus Sicherheitskreisen wird auch nach dem Vater des Kindes polizeilich gefahndet. Zuvor hatte die »Bild«-Zeitung darüber berichtet.

Zeugen gesucht

Die Polizei hatte die beiden abgetrennten Hände in der Nacht zu Montag auf einer Fahrbahn der Autobahn 45 bei Olpe entdeckt. Eine Autofahrerin hatte Gegenstände auf der Fahrbahn gemeldet. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei machte daraufhin die erschütternde Entdeckung. Zeugen sind aufgefordert, verdächtige Beobachtungen der Polizei zu melden.

Die abgetrennten Hände waren in der Nacht zu Montag auf der Fahrbahn der A45 im Sauerland entdeckt worden. Foto: Alex Talash/DPA Die abgetrennten Hände waren in der Nacht zu Montag auf der Fahrbahn der A45 im Sauerland entdeckt worden. Foto: Alex Talash/DPA

Der Fundort der Körperteile befindet sich den Angaben zufolge zwischen den Autobahn-Parkplätzen Großmicke und Unterm Hipperich. Zwischen dem Fundort und dem Kloster, vor dem das Baby ausgesetzt wurde, liegt eine Fahrtstrecke von rund 90 Kilometern.