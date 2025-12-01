Mutter und Baby getötet: Haftbefehl gegen Vater

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach der Tötung einer Mutter und ihres Babys in Düsseldorf ist gegen den Vater des Kindes Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden. Das hat die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Der 43-Jährige war selbst mit schweren Verletzungen aufgefunden und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nach aktuellem Ermittlungsstand sei er dringend tatverdächtig, die beiden getötet zu haben. Er liege weiterhin mit schweren Verletzungen im Krankenhaus, befinde sich aber außer Lebensgefahr. Die beiden Toten seien bereits am Wochenende obduziert worden.

Polizisten hatten die Leichen von Frau und Kind am Samstagvormittag in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Oberbilk entdeckt. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Hinweise auf häusliche Gewalt habe es nicht gegeben, hieß es am Samstag. Der 43-Jährige hat die slowakische Staatsangehörigkeit.