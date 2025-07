Mutmaßlicher Messerangreifer arbeitet bei Firma

Ein Mitarbeiter griff in der Firma Kollegen an.

Der mutmaßliche Angreifer auf einem Firmengelände in Unterfranken ist laut Polizei ein Mitarbeiter des Unternehmens. Der 21 Jahre alte Deutsche habe am Morgen in Mellrichstadt mutmaßlich mit einem Messer auf seine Kollegen eingestochen, teilten die Ermittler mit. Die Beamten hätten das Messer sichergestellt. Der 21-Jährige wurde festgenommen.

Bei dem Angriff sei eine 59-Jährige gestorben, zwei Menschen im Alter von 55 und 62 Jahren seien schwer verletzt worden. Bei allen drei handle es sich um Mitarbeiter der Firma. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst weiter unklar.