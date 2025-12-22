Mirja du Mont erste Kandidatin für das neue Dschungelcamp

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die erste Kandidatin für die RTL-Erfolgsshow »Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!« steht offiziell fest: Model Mirja du Mont (49) wird im Januar ins Dschungelcamp ziehen. Du Mont »ist unser erster Star für das Dschungelcamp 2026«, schreibt der Sender auf dem offiziellen Instagram-Account der Show. »Ab dem 23. Januar heißt es für sie dann weniger Glam, mehr Gekrabbel.« »Ja, es ist wahr, ich zieh' ins Dschungelcamp«, sagt du Mont in einem dazu veröffentlichten Video, in dem sie perfekt geschminkt in einem eleganten Abendkleid zu sehen ist.

RTL hatte sich zuvor nicht zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern seines Dauerbrenners mit dem Moderatoren-Duo Sonja Zietlow und Jan Köppen geäußert. Die Namen würden rechtzeitig bekanntgegeben, hieß es Ende November.

»Bild« hatte damals berichtet, dass alle Teilnehmer feststünden. Mit dabei sind neben du Mont demnach auch Gil Ofarim, Simone Ballack, Samira Yavuz, Eva Benetatou, Hardy Krüger jr., Umut Tekin, Hubert Fella, Patrick Romer, Stephen Dürr, Ariel Hediger und Nicole Belstler-Boettcher.

Die live aus dem australischen Dschungel übertragene Reality-Show wird 17 Tage lang jeweils um 20.15 Uhr bei RTL und dem hauseigenen Streamingdienst RTL+ gezeigt. Das Finale findet am Sonntag, den 8. Februar statt.

Vorbild für Menschen mit Angststörungen

Zu ihren Beweggründen für die Teilnahme sagte du Mont auf einem auf rtl.de veröffentlichten Video unter anderem: »Man hat nur ein Leben und dieses Leben werde ich so crazy leben wie es geht.« Zudem hoffe sie, dass sie »gestärkt und gut« aus dem Dschungel rauskomme, und »dass ich vielleicht ein Vorbild für die bin, die zu Hause sitzen und denken, mit einer Angststörung ist mein Leben zu Ende.« Du Mont litt jahrelang selbst unter Angststörungen und Panikattacken. Darüber hat sie auch ein Buch geschrieben.

»Ich putze auch die Toilette«

In dem Video erklärt du Mont, die kurz vor dem Start 50 Jahre alt wird, zu ihrer Teilnahme: »Ich finde auf Luxus verzichten gar nicht schlimm«. Sie sei sich auch für nichts zu schade. »Ich putze auch die Toilette.« Im Dschungel könne sie sich vorstellen, die Campmama zu sein. Sie habe sich »eigentlich gut unter Kontrolle«. Überhaupt nicht möge sie es aber, »wenn jemand abgehoben ist, das kann ich nicht ab, egal, was er je in seinem Leben gemacht hat«.

Du Mont war mehrere Jahre mit dem Schauspieler Sky du Mont (»Der Schuh des Manitu«) verheiratet, mit dem sie einen Sohn und eine Tochter hat. Das Paar trennte sich 2016.