»Mindestens« ein Angreifer in Duisburger Fitnessstudio

Bei einer Attacke in einem Fitnessstudio in der Duisburger Altstadt hat nach Angaben der Polizei »mindestens« ein Täter mehrere Menschen schwer verletzt. Sie seien in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der zuständigen Polizei Essen am Dienstagabend.