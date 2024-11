Mieterstreit? Zwei Tote und eine Verletzte in Esslingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ESSLINGEN. Der Notruf geht kurz nach 7.00 Uhr ein: Nachbarn hören einen Streit, Knallgeräusche, dann brennt es in der Esslinger Altstadt. Einsatzkräfte finden in einem Haus zwei tote Männer. Eine Frau erleidet schwere Brandverletzungen und wird mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Ein Mann wird von einem Balkon gerettet - er kommt ebenfalls in eine Klinik. Die Polizei äußert sich zunächst nicht zum Hintergrund des Geschehens. Doch informierte Kreise gehen davon aus, dass es zuvor Mietstreitigkeiten gab.

War der Mieter der Täter?

Die Deutsche Presse-Agentur erfuhr, dass ein Mieter im Verdacht steht, den Sohn des Vermieters und sich selbst getötet zu haben. Die Polizei wollte dies weder bestätigen noch dementieren. Die Ermittlungen stünden noch ganz am Anfang, hieß es. »Der mutmaßliche Täter befindet sich unter den beiden Toten«, sagte dazu ein Polizeisprecher nur. Zur Todesursache der beiden Männer sagte er nichts. Polizei und Staatsanwaltschaft wollten am Nachmittag weitere Details bekanntgeben.

Spezialkräfte im Einsatz

Das Haus, in dem es im Dachgeschoss brannte, sowie vorsorglich ein Nachbargebäude wurden evakuiert. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis weit in den Tag. Anwohner wurden unter anderem über die Notfall-App Katwarn vor Rauchgasen gewarnt - sie sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Über der Innenstadt der knapp 100.000-Einwohner-Stadt östlich von Stuttgart lag beißender Rauchgeruch. Spezialkräfte durchsuchten das Gebäude. Es sei nicht ausgeschlossen, dass es weitere Verletzte gibt, hieß es zunächst.

Auch ein Spezialeinsatzkommando war an dem Einsatz beteiligt. Foto: Bernd Weißbrod/DPA Auch ein Spezialeinsatzkommando war an dem Einsatz beteiligt. Foto: Bernd Weißbrod/DPA

Anwohner hört »Explosionen«

»Ich habe geschlafen, dann habe ich vier Explosionen gehört«, sagte ein Nachbar einem dpa-Reporter. Er sei im Anschluss auf die Straße gegangen und habe eine Rauchwolke gesehen. Die Polizei sprach von »Knallgeräuschen«. Entschärfer des Landeskriminalamtes sowie ein Spezialeinsatzkommando waren deshalb an dem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr beteiligt.

Schwierige Löscharbeiten

Die Straße rund um den Brandort war seit dem frühen Morgen weiträumig abgesperrt. Ein Hubschrauber dokumentierte den Einsatz von oben und unterstützte die Feuerwehr mit Hinweisen fürs Löschen. Die Löscharbeiten in der Altstadt gestalteten sich nach Angaben von Oberbürgermeister Matthias Klopfer (SPD) schwierig. Es waren demnach knapp 100 Feuerwehrleute im Einsatz.

Ein Hubschrauber gab der Feuerwehr Informationen zu dem Brand. Foto: Bernd Weißbrod/DPA Ein Hubschrauber gab der Feuerwehr Informationen zu dem Brand. Foto: Bernd Weißbrod/DPA

Keine Gefahr für Anwohner

Gefahr für die Bevölkerung bestand jedoch nicht, teilte die Polizei mit. »Die Lage vor Ort ist unter Kontrolle«, hieß es. Betroffene würden vom Rettungsdienst und Mitarbeitern der psychosozialen Notfallversorgung betreut. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Oberbürgermeister: »Schwierige Situation für unsere Stadt«

»Das ist wieder eine schwierige Situation für unsere Stadt«, sagte Oberbürgermeister Klopfer. Erst im Oktober hatte es einen tragischen Unfall in der Stadt am Neckar gegeben: Damals war ein Autofahrer auf einen Gehweg geraten und hatte dort mit seinem Wagen eine 39-Jährige und ihre drei und sechs Jahre alten Söhne erfasst. Die drei starben noch an der Unfallstelle.