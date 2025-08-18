Michelle Yeoh verrät Geheimnis ihrer Beziehung zu Jean Todt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Schauspielerin Michelle Yeoh spricht dankbar über ihren Mann, den früheren Formel-1-Teamchef Jean Todt. »Wir sagen, jeder Tag sollte ein Fest sein. Warum warten wir auf einen besonderen Tag?«, sagte die Oscar-Preisträgerin (»Everything Everywhere All At Once«, »Wicked«) dem »People«-Magazin über das Geheimnis ihrer Ehe.

Sie fühle sich gesegnet mit ihrem Mann, denn Todt unterstütze sie in ihrer Karriere: »Ich liebe meine Arbeit. Das ist meine Leidenschaft. Er sagt nie, dass ich viel Zeit ohne ihn verbringe, was manchmal der Fall ist. Er ist sehr verständnisvoll.«

Yeoh (63) und Todt (79) heirateten vor zwei Jahren in Genf - nach 19 Jahren Verlobung. Kennengelernt hatte sich das Paar 2004 in Shanghai, nicht einmal zwei Monate später machte der Franzose Michelle Yeoh einen Antrag. Zu ihrem Hochzeitstag im Juli veröffentlichte sie ein Foto von dem Paar, händchenhaltend in Paris.

Sie beschreibt Todt als einen Romantiker. Er zähle nicht die Jahre, sondern die gemeinsamen Tage. »Und wenn ich wirklich frage, nennt er mir auch die Stunden und Minuten.«