Meryl Streep würdigt Redford: »Ruhe in Frieden«

Hollywood-Schauspielerin Meryl Streep hat ihren gestorbenen Kollegen Robert Redford gewürdigt. »Einer der Löwen ist von uns gegangen«, zitierte ihr Management die 76-Jährige in einer Mitteilung an die dpa. »Ruhe in Frieden, mein lieber Freund.« Redford ist im Alter von 89 Jahren in seinem Haus im US-Bundesstaat Utah gestorben, wie seine Sprecherin bekanntgegeben hatte.

Streep und Redford haben gemeinsam im Film »Jenseits von Afrika« (1985) gespielt. Die beiden verkörpern darin ein ikonisches Liebespaar, das in die Kinogeschichte eingegangen ist. Streep spielt in dem Historiendrama von Sydney Pollack eine Kaffeeplantagenbesitzerin, die sich in einen Großwildjäger (Redford) verliebt.

Auch andere Prominente reagierten auf die Nachricht von Redfords Tod. »In den 70er und 80er Jahren war er Teil eines neuen und aufregenden Hollywoods«, schrieb der Schriftsteller Stephen King auf der Plattform X. »Kaum zu glauben, dass er 89 war.«

Schauspielerin Rosie O'Donnell schrieb auf Instagram: »Oh Hubbell - wir werden nie mehr dieselben sein - gute Nacht Bob - was für ein Vermächtnis.« Sie bezog sich damit auf den Liebesfilm »So wie wir waren«, in dem Redford an der Seite von Barbra Streisand zu sehen ist - seine Figur im Film heißt Hubbell Gardiner.