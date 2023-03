Mehrfamilienhaus in Ellefeld abgebrannt - Mann vermisst

Bitte aktivieren Sie Javascript

In der Nacht zu Sonntag sind in Ellefeld im Vogtlandkreis in Sachsen zwei Häuser abgebrannt. Ein 67-jähriger Hauseigentümer galt nach dem Vorfall am frühen Sonntagmorgen als vermisst, wie ein Polizeisprecher sagte. Es werde vermutet, dass der Mann unter den Trümmern des Mehrfamilienhauses verschüttet wurde, das fast vollständig in Trümmern lag.

Nachdem die Anwohner zunächst eine laute Explosion wahrgenommen hatten, brannte eine Hälfte der beiden Reihenhäuser lichterloh, wie die Polizei weiter mitteilte. Dann griff das Feuer auf das angebaute Nachbarhaus über. Das Gebäude war nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Sonntagmorgen noch mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Der entstandene Sachschaden sowie die Ursache für die Explosion waren bislang unbekannt.