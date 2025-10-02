Mehrere Verletzte bei Angriff an Synagoge in Manchester

Mehrere Menschen sind bei einem Angriff vor einer Synagoge in Manchester verletzt worden. (Symbolbild)

Bei einem Angriff an einer Synagoge in Manchester sind mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei in der englischen Stadt mitteilte, fuhr Augenzeugenberichten zufolge ein Auto zunächst in eine Gruppe von Menschen, ein Mann wurde zudem durch ein Messer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen gab es insgesamt vier Verletzte. Zum Zustand der Opfer war zunächst nichts bekannt. Rettungskräfte waren im Einsatz.

Beamte konnten den mutmaßlichen Angreifer durch Schüsse stoppen, hieß es in einer Mitteilung der Polizei weiter. Der Bürgermeister der Metropolregion Manchester, Andy Burnham, sagte der BBC, es handle sich um einen ernsten Vorfall. Die unmittelbare Gefahr scheine aber gebannt zu sein, nachdem die Polizei sehr schnell reagiert habe. Ihm zufolge starb der Angreifer wohl. Das sei jedoch noch nicht bestätigt, sagte er im Radio der BBC.

Der Vorfall ereignete sich am höchsten jüdischen Feiertag, Jom Kippur.