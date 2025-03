Mehrere Menschen in zugefrorenen Eibsee eingebrochen

Der Eibsee, ein beliebtes Ziel für Urlauber und Ausflügler am Fuß der Zugspitze, war am Donnerstag noch teilweise zugefroren. (Archivbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mehrere Menschen sind auf dem teils zugefrorenen Eibsee am Fuß der Zugspitze ins Wasser eingebrochen. Derzeit laufe ein größerer Rettungseinsatz mit zahlreichen Kräften und einem Hubschrauber in der Luft, teilte eine Polizeisprecherin mit. Laut einem Sprecher der Integrierten Leitstelle (ILS) Oberland musste ein Mensch reanimiert werden, insgesamt vier Menschen seien vom Rettungsdienst vom Ort des Geschehens weggebracht worden.

Dem ILS-Sprecher zufolge waren die Betroffenen zuvor ans Ufer gebracht worden. Es werde momentan unmittelbar niemand mehr vermisst. Das könne sich bei einem laufenden Einsatz aber auch ändern. Nach Angaben des Sprechers waren unter anderem drei Rettungshubschrauber, Wasser- und Bergretter im Einsatz.

Webcam zeigt Menschen bei milden Temperaturen auf Eisfläche

Aufnahmen einer Wetter-Webcam an einem nahegelegenen Hotel zeigten am frühen Nachmittag, dass mehrere Menschen trotz Temperaturen deutlich über dem Gefrierpunkt und bei strahlendem Sonnenschein auf der zugefrorenen Fläche unterwegs waren. Später waren dort auch Rettungskräfte zu sehen.

Der Eibsee am Fuß der Zugspitze in Grainau ist bei Ausflüglern und Touristen sehr beliebt. In Bayern sind Faschingsferien.