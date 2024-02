»Mega Party«: Dieter Bohlen feiert 70. Geburtstag

Bitte aktivieren Sie Javascript

Produzent und Musiker Dieter Bohlen hat am Mittwochabend mit prominenten Gästen seinen 70. Geburtstag gefeiert - und dabei seinen Fans neben vielen Hits auch einen neuen Song präsentiert. Mit »Hallo Schnuckelhasen« begrüßte der Jubilar das Publikum im gut gefüllten Theater am Potsdamer Platz in Berlin. Der Abend stand unter dem Motto »Today is a perfect day for a perfect day«.

Begleitet von Konfettiregen, Pyrotechnik und Luftballons performte der Entertainer in zwei Stunden einige seiner Hits, darunter »Cheri Cheri Lady«, »Brother Louie«, »You're My Heart, You're My Soul« oder auch Schlager-Songs wie »Eine Nacht«. »Wenn tausende von Menschen dich deine ganze Karriere über so treu begleiten, dann ist es für mich selbstverständlich, dass ich ihnen die Gelegenheit gebe, gemeinsam mit mir (...) eine unvergessliche Show zu erleben«, hieß es von Bohlen in der Ankündigung zum Konzert.

Der »Pop-Titan« präsentierte seinen Fans zudem einen neuen Song. Mit »Für all eure Jahre« habe er einen Titel nur für seine Fans schreiben wollen. »Wir haben eine lange Zeit hinter uns, manche sind seit 40 Jahren Fans von mir«, sagte Bohlen. Die Zeit sei nicht immer einfach gewesen, Medien hätten ihn oft »fertig gemacht«. Das neue Lied gebe es jedoch nur bei seinen Konzerten, man könne den Track »im Herzen downloaden«.

Zahlreiche Promis feierten mit Bohlen

Auf der Bühne bekam Bohlen Gesellschaft von prominenten Wegbegleitern. Darunter etwa Choreograf und Model Bruce Darnell, Moderatorin Frauke Ludowig und Reality-TV-Teilnehmerin Evelyn Burdecki. Auch Model Sylvie Meis, DSDS-Gewinner Alexander Klaws, Sänger Pietro Lombardi und Verlobte Carina Walz feierten mit dem Entertainer seinen Geburtstag.

Bohlen gilt als einer der erfolgreichsten Pop-Produzenten Deutschlands. Nach eigenen Angaben ist er »der einzige Künstler, der 25 Nummer-1-Hits nachweisen kann und mit über 100 Goldenen Schallplatten ausgezeichnet wurde«. Im Sommer will der Musiker auf eine deutschlandweite Open-Air-Tour gehen. Als Juror der Castingshow »Deutschland sucht den Superstar« wird Bohlen in diesem Jahr erneut im Fernsehen zu sehen sein.