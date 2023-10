Medien: Leiche des mutmaßlichen Schützen von Maine gefunden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwei Tage nach dem Massaker mit 18 Toten im US-Bundesstaat Maine hat die Polizei Medienberichten zufolge die Leiche des mutmaßlichen Schützen gefunden. Sie sei in einem Wald gut zehn Kilometer vom Tatort entfernt entdeckt worden, berichtete der Sender CNN gestern Abend (Ortszeit). Demnach wies der Kopf des 40-Jährigen eine mutmaßlich selbst zugefügte Schusswunde auf. Die örtliche Polizei kündigte eine Pressekonferenz für 4.00 Uhr morgens deutscher Zeit an.

Zuvor hatte die Polizei eine Anordnung aufgehoben, mit der Bürgerinnen und Bürger in mehreren Gemeinden dazu aufgefordert worden waren, aus Sicherheitsgründen zu Hause zu bleiben. Die Behörden veröffentlichten außerdem die Namen der 18 Todesopfer. Das jüngste ist demnach 14 Jahre alt, das älteste 76.

Ein Schütze hatte am Mittwochabend in einem Freizeitzentrum und in einem Grillrestaurant in der Kleinstadt Lewiston das Feuer eröffnet. Anschließend entkam er - und blieb über lange Zeit verschollen. Das Tatmotiv ist weiterhin unbekannt. Die Polizei identifizierte den Reservesoldaten Robert C. als mutmaßlichen Täter. Rund zehn Kilometer von Lewiston entfernt fand die Polizei das Auto des Gesuchten, einen weißen SUV, an einem Fluss in der Nähe eines Bootsanlegers.