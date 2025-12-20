Mariah Careys Weihnachten: Santa, singen, Schlitten fahren

Bitte aktivieren Sie Javascript

Alle Jahre wieder ist Mariah Careys Hitsingle »All I Want For Christmas Is You« in der Vorweihnachtszeit allgegenwärtig – und beschert der US-Sängerin und Songwriterin erhebliche Einnahmen. Nicht nur beruflich ist Weihnachten für Carey eine erfreuliche Zeit. Auch privat ist sie ein echter Weihnachtsfan, wie sie der Deutschen Presse-Agentur in London erzählte.

Besuch vom Weihnachtsmann und Schlittenfahren

»Ja, das bin ich«, bestätigte die 56-Jährige und verriet ihre Zutaten für ein perfektes Weihnachtsfest. »Oh, da gibt es eine Menge Dinge. Ich singe Weihnachtslieder. Der Weihnachtsmann - Santa Claus - kommt zu uns nach Hause, um den Kindern und mir Hallo zu sagen. Er bringt seine Rentiere mit. Das stimmt wirklich!«

Außerdem gehe sie in der Weihnachtszeit sehr gern mit ihren Kindern Schlitten fahren. »Das macht richtig Spaß«, schwärmte Carey. »Es ist einfach toll!« Ihre Weihnachtsurlaube verbringt die Sängerin häufig im luxuriösen Winterdomizil Aspen/Colorado, ein beliebtes Ziel für Promis in den USA. Die Sängerin hat Zwillinge.

Rekorde für Careys Weihnachtssingle

Mit »All I Want For Christmas« stellte Mariah Carey in diesem Jahre mehrere Rekorde auf, als der beliebte Weihnachthit erneut Platz eins der deutschen Single-Charts und der amerikanischen Billboard 100 erreichte.

Mit insgesamt 22 Wochen in Deutschland und 20 Wochen in den USA stand der Song von 1994 in beiden Ländern so häufig an der Spitze wie keine andere Single. »Ich bin so dankbar«, schrieb Carey bei Instagram zu einem Foto, das sie in einem glitzernden roten Outfit vor einem Weihnachtsbaum zeigt.

Vom Erfolg des Liedes war Carey nach eigener Aussage selbst überrascht. »Ich habe Weihnachten schon immer sehr geliebt, aber ich hätte nicht geahnt, welches Ausmaß das mal erreichen würde«, erzählte sie der dpa. »Es war das erste Weihnachtslied, das ich je geschrieben habe. Und dann ist es eben passiert.«