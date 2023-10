Mann vor Shishabar in Hamburg erschossen - Festnahmen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach Schüssen vor einer Shishabar in Hamburg mit einem Toten sind mehrere Personen am späten Sonntagabend vorläufig festgenommen worden. Das sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Die Beamten stellten sie in der Nähe des Tatorts.

Mehrere Zeugen hatten die Schüsse im Stadtteil Poppenbüttel am Sonntagabend im Nordosten der Stadt gehört und den Notruf verständigt. Nach ersten Erkenntnissen wurde geschossen, als der Mann aus der Bar nach draußen trat. Ersthelfer versuchten vergeblich, das Opfer zu reanimieren. Der Mann erlag noch am Tatort seinen Verletzungen. Zu seiner Identität machte die Polizei vorerst keine Angaben.