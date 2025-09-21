Mann fährt bei Kirmes auf Menschengruppe zu – Fünf Verletzte

In Niederdorla ist ein 41-Jähriger mit einem Auto auf eine Menschengruppe zugefahren. Die Polizei nahm ihn fest. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Im thüringischen Niederdorla ist ein 41-Jähriger mit einem Auto bei einer Kirmes auf eine Menschengruppe zugefahren. Fünf Menschen wurden bei dem Vorfall in der Nacht zu Sonntag leicht verletzt, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Sie konnten dem Fahrzeug ausweichen und sich in Sicherheit bringen. Der Mann wurde festgenommen. Zuvor hatte die »Thüringer Allgemeine« über den Vorfall im Unstrut-Hainich-Kreis berichtet. Die genauen Hintergründe, etwa das Motiv des Mannes, sind noch nicht bekannt.

Nach Angaben des Polizei-Sprechers gibt es derzeit keine Anzeichen für einen politischen Hintergrund der Tat. Derzeit laufen die Ermittlungen wegen versuchten Mordes. Der Mann war bereits vor dem Ereignis am Rande der Kirmes mit einem Auto im Ort unterwegs und aufgefallen.