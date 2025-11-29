Mädchen stürzt in Bremen aus Fenster und stirbt

Ein Mädchen ist in Bremen aus einem Fenster gestürzt und den Verletzungen erlegen.

Ein neunjähriges Mädchen ist nach Polizeiinformation in Bremen aus einem Fenster gestürzt und den Verletzungen erlegen. Derzeit deute nichts auf ein Fremdverschulden bei dem Vorfall im Stadtteil Huchting hin, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Das Kind soll am Vormittag aus dem Fenster einer Wohnung in den oberen Etagen eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses gefallen sein.

Die Polizei sperrte den Einsatzort ab und errichtete eine Sichtschutzwand. Um die genaue Ursache zu ermitteln, war auch die Kriminalpolizei vor Ort.