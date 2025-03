London Heathrow nach Flugchaos zurück im Vollbetrieb

In London Heathrow rollt der Betrieb nach dem beispiellosen Flugchaos des Vortages wieder an.

Der Londoner Flughafen Heathrow ist nach einem stundenlangen Stromausfall zurück im Vollbetrieb. »Die Flüge in Heathrow wurden wiederaufgenommen, und wir sind geöffnet und vollständig betriebsfähig«, schrieb der Airport am Morgen auf der Online-Plattform X. Alle Terminals und Parkplätze seien geöffnet.

Zahlreiche Flieger hoben am Morgen am geschäftigsten Flughafen Europas ab. Darunter waren zuerst drei Maschinen auf dem Weg nach Lissabon, Wien und Zürich, die jeweils einige Minuten Verspätung hatten.

Der Airport war am Freitag geschlossen worden, weil es in einem Umspannwerk in der Nähe gebrannt hatte und der Strom ausgefallen war. Rund 200.000 Passagiere waren nach Angaben der Nachrichtenagentur PA von den Problemen betroffen.

Teams vor Ort setzten weiterhin alles daran, die vom Vorfall des Vortages betroffenen Fluggäste zu unterstützen, hieß es nun vom Flughafen. Passagiere sollten sich jedoch bei ihren jeweiligen Fluggesellschaften die jüngsten Informationen zu ihren heutigen Flügen besorgen.