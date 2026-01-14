Lila Träume - BTS-Fans fiebern München-Konzerten entgegen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die K-Pop-Band BTS kommt im Sommer nach Deutschland - und die Fans sind euphorisch und tauschen sich voller Vorfreude aus. K-Pop-Fans gelten als außergewöhnlich engagiert und weltweit vernetzt. Kurz nach Bekanntgabe der beiden Konzerte der südkoreanischen Erfolgsband in der Allianz Arena in München am 11. und 12. Juli quellen die Kommentarspalten in den sozialen Medien über.

Schließlich sind es im Rahmen der Welttournee bislang die beiden einzigen Auftritte in Deutschland der K-Pop-Band, für die am 24. Januar der reguläre Vorverkauf startet. Leuchtet das Heimstadion des FC Bayern dann an den beiden Konzertabenden in der Bandfarbe Lila?

Die Erkennungsfarbe der K-Pop-Band: Lila. (Archiv) Foto: Lee Jin-man/DPA Die Erkennungsfarbe der K-Pop-Band: Lila. (Archiv) Foto: Lee Jin-man/DPA

Das wünschen sich zumindest so manche Fans. »Da führt kein Weg dran vorbei«, schreibt etwa eine Userin auf Instagram. Denn mit dieser Farbe assoziieren die Fans ihre Lieblingsband. Deshalb auch Unmengen lila Herzen in den Kommentaren. Ein Ansinnen, das durchaus Realität werden könnte, schließlich kann die Hülle des Stadions die Farbe wechseln, je nach Anlass.

Die Münchner Allianz Arena kann je nach Anlass die Farbe wechseln. (Archivbild) Foto: Tobias Hase/DPA Die Münchner Allianz Arena kann je nach Anlass die Farbe wechseln. (Archivbild) Foto: Tobias Hase/DPA

Boyband im FC-Bayern-Wohnzimmer

Manche Fans fühlen sich im doppelten Glück, schließlich spielen die Jungs von BTS sozusagen im Wohnzimmer des FC Bayern. "OMG my love group and my love football club" (Meine Lieblingsband und mein liebster Fußballclub"), heißt es etwa in einem Kommentar. Jemand anderes notiert: "FC Bayern ist Army" in Anspielung auf die BTS-Fans, die sich als "Army" bezeichnen.

Ein anderer Fan mutmaßt, ob der englische Mittelstürmer und Bayernspieler Harry Kane eine Sonderrolle spielen könnte: »Is Harry a backup dancer?« - Wird Harry im Hintergrund mittanzen?

Harry Kane und die sieben Jungs von BTS? Für manche Fans eine Traum-Kombination. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/DPA Harry Kane und die sieben Jungs von BTS? Für manche Fans eine Traum-Kombination. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/DPA

»Urlaub ist bereits beantragt«

»Diese Shows werden in die Geschichte eingehen, Urlaub ist bereits beantragt«, heißt es an anderer Stelle. Doch wer die sieben Musiker live erleben will, muss Glück haben, denn der Ansturm auf die Tickets dürfte gewaltig sein.

Der Vorverkauf startet am 24. Januar um 13.00 Uhr, zwei Tage vorher gibt es außerdem einen speziellen Vor-Vorverkauf. München ist bislang die einzige Station in Deutschland im Rahmen ihrer Welttournee mit 79 Shows in 34 Regionen. Im Tourkalender finden sich unter anderem Tokyo, São Paulo, Sydney und Los Angeles. In Europa tritt die Band auch in Paris, London, Madrid und Brüssel auf. Weitere Termine sollen folgen.

Neues Album im März

BTS hatten vor zwei Wochen ihr erstes Album seit vier Jahren angekündigt, das am 20. März erscheinen soll. Das bisher letzte Album der Gruppe (»Proof«) stammt aus dem Jahr 2022. Seither war die K-Pop-Band zu einer längeren Pause gezwungen, weil die Mitglieder ihren Militärdienst ableisten mussten.

In Südkorea müssen alle tauglichen Männer einen verpflichtenden Wehrdienst von 18 bis 21 Monaten absolvieren. Hintergrund ist die angespannte Sicherheitslage in direkter Nachbarschaft zum atomar hochgerüsteten Nordkorea.

BTS gehört zu den erfolgreichsten Gruppen in der südkoreanischen Popmusik, die auch unter dem Sammelbegriff K-Pop bekannt ist. Mit Hits wie »Dynamite« und »Permission to Dance« hatte die Boygroup die Charts gestürmt. Ihre Debütsingle »No More Dream« veröffentlichte BTS im Juni 2013.