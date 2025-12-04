Lichter am Rockefeller-Weihnachtsbaum in New York angeknipst

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit dem traditionellen Anknipsen der mehr als 50.000 bunten Lichter am vielleicht bekanntesten Weihnachtsbaum der Welt am Rockefeller Center hat die Millionenmetropole New York die beginnende Weihnachtszeit markiert. Musik-Stars wie Marc Anthony, Reba McEntire und Gwen Stefani traten bei der auch live im US-Fernsehen übertragenen Show auf. Tausende Menschen schauten in der Kälte vor Ort zu, zahlreiche Straßen rund um den Weihnachtsbaum mitten in Manhattan waren für Fahrzeuge gesperrt worden.

Das seit Anfang der 1930er Jahre jährlich zelebrierte Anzünden der Lichter am Baum vor dem Rockefeller Center gilt als eine der beliebtesten New Yorker Weihnachtstraditionen, wie zum Beispiel auch das Schlittschuhlaufen auf der direkt davor gelegenen Eisbahn.

Der diesjährige Baum ist eine rund 75 Jahre alte und 23 Meter hohe Fichte aus dem US-Bundesstaat New York. Auf der Spitze des Baumes sitzt ein rund 400 Kilogramm schwerer Stern, gestaltet von Star-Architekt Daniel Libeskind. Zuvor war viele Jahre lang der deutsche Künstler Michael Hammers für den Stern verantwortlich gewesen.