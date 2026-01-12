Leiche bei Suche nach mutmaßlichem Eisbader in Wismar gefunden

In Wismar ist eine Leiche aus einem Teich geborgen worden. (Symbolbild)

In einem Teich in Wismar haben Einsatzkräfte die Leiche eines Mannes gefunden. Das bestätigte eine Polizeisprecherin. Ein Zeuge hatte laut Polizei einen Mann dort zuvor beim Eisbaden gesehen. (dpa)