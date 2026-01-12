Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Leiche bei Suche nach mutmaßlichem Eisbader in Wismar gefunden

In Wismar ist eine Leiche aus einem Teich geborgen worden. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
Foto: Marijan Murat/DPA

In einem Teich in Wismar haben Einsatzkräfte die Leiche eines Mannes gefunden. Das bestätigte eine Polizeisprecherin. Ein Zeuge hatte laut Polizei einen Mann dort zuvor beim Eisbaden gesehen. (dpa)