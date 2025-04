Kleinflugzeug stürzt in Florida ab - drei Personen an Bord

Das Flugzeug ging in Flammen auf

Ein Kleinflugzeug im US-Bundesstaat Florida ist mitten in einer Stadt abgestürzt und explodiert. Die Cesna sei am Vormittag ganz in der Nähe des Flughafens der Stadt Boca Raton auf Bahngleise abgestürzt, die parallel zu einer Straße verlaufen, berichteten örtliche Fernsehsender. Der Sender ABC sprach unter Berufung auf die Luftfahrtbehörde FAA von drei Insassen. Der Bürgermeister von Boca Raton, Scott Singer, zeigte sich erschüttert: »Unsere Gedanken sind bei allen, die von diesem tragischen Ereignis betroffen sind«, erklärte er laut CNN. Boca Raton liegt etwa eine Stunde nördlich von Miami.