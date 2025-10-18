Katy Perry beginnt Deutschland-Tour in Hannover

Vier Konzerte der Sängerin sind in Deutschland geplant, nach Perrys Auftritt in Hannovers ZAG-Arena sollen Auftritte in Berlin (21. Oktober), Köln (23. Oktober) und München (31. Oktober) folgen.

Mit einer spektakulären Science-Fiction-Show hat US-Sängerin Katy Perry in Hannover ihre Deutschland-Tour begonnen. Die 40-Jährige ist mit ihrer »The Lifetimes Tour« erstmals seit sieben Jahren wieder auf Tournee. Los ging es im April in Mexiko, enden soll die Tournee im Dezember in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Während der Show in Hannover kam es zu einem besonders emotionalen Moment: Ein lesbisches Paar aus Brasilien, das eigens für das Konzert angereist war, wurde auf die Bühne gebeten. Dort machte eine der beiden ihrer Partnerin einen Heiratsantrag. Diese sagte unter dem Jubel des Publikums »Ja«. Zur Feier des Moments erfüllte Perry den beiden einen Musikwunsch.

Weitere Shows in Berlin, Köln und München

In Deutschland sind vier Konzerte der Sängerin geplant. Nach Perrys Auftritt in Hannovers ZAG-Arena sollen Auftritte in Berlin (21. Oktober), Köln (23. Oktober) und München (31. Oktober) folgen. Auch dort soll der Popstar wie in Hannover in einer akrobatisch anspruchsvollen Show an Drahtseilen durch die Luft fliegen und auf einer metallischen Kreatur reiten.

»The Lifetimes Tour« begleitet Perrys aktuelles und siebtes Studioalbum »143«, das schon im September 2024 erschien. Doch in Deutschland floppte die Platte ‒ mit lediglich Rang 16 in den Albumcharts ist es die schwächste Platzierung der US-Sängerin seit dem Jahr 2001.

Gerüchte um Beziehung zu Kanadas Ex-Premier

Abseits der Musik sorgte die »I Kissed a Girl«-Sängerin im April durch einen Kurzflug ins All mit Hilfe der Raumfahrtfirma von Amazon-Gründer Jeff Bezos weltweit für Aufsehen. Zudem soll Perry seit einiger Zeit mit keinem Geringeren anbandeln als dem langjährigen kanadischen Premierminister Justin Trudeau. Fotos zeigten den 53 Jahre alten Ex-Premier und die 13 Jahre jüngere Sängerin innig küssend auf einer Jacht vor der Küste Kaliforniens.

Perry und Trudeau wurden erstmals im Juli gemeinsam im schicken Lokal »Le Violon« in Montreal gesichtet. Die Popsängerin hatte sich im Juni von Schauspieler Orlando Bloom getrennt ‒ dem Vater ihrer fünfjährigen Tochter Daisy Dove Bloom. Trudeau lebt seit 2023 von seiner Frau getrennt.