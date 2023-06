Kalenderblatt 2023: 27. Juni

Bitte aktivieren Sie Javascript

26. Kalenderwoche, 178. Tag des Jahres



Noch 187 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Krebs



Namenstag: Cyrill, Heimo, Hemma

HISTORISCHE DATEN

2022 - In Budapest wird Florian Wellbrock Weltmeister im Freiwasserschwimmen über fünf Kilometer. Tags zuvor hatte auch die deutsche Mixed-Freiwasserstaffel Gold geholt. Bei der Schwimm-WM gewinnt das deutsche Team weitere fünf Silber- und drei Bronze-Medaillen.

2018 - Die deutsche Nationalmannschaft fliegt erstmals nach der Gruppenphase aus einer Fußball-Weltmeisterschaft. Mit dem 0:2 gegen Südkorea im russischen Kasan verpasst die DFB-Elf den Einzug ins Achtelfinale.

2015 - Nach mehr als drei Jahrzehnten am Netz wird das Atomkraftwerk Grafenrheinfeld im Norden Bayerns endgültig abgeschaltet.

2013 - Der Bundestag beschließt die steuerliche Gleichstellung homosexueller Paare. Das Ehegattensplitting gilt künftig auch für eingetragene Lebenspartnerschaften.

2008 - Microsoft-Mitbegründer Bill Gates verabschiedet sich aus dem Tagesgeschäft des weltgrößten Software-Konzerns. Er will sich künftig auf seine wohltätige Arbeit in der Bill & Melinda Gates Foundation konzentrieren.

2005 - Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) beantragt, die Vertrauensfrage zu stellen. Die Abstimmung im Bundestag verliert er am 1. Juli wie geplant, der Weg für Neuwahlen ist frei. Bei diesen wird die Union stärkste Kraft und in der Folge Angela Merkel (CDU) Bundeskanzlerin.

2003 - Die von den USA zurückgegebenen bislang geheimen »Rosenholz«-Dateien über DDR-Auslandsspione werden freigegeben. Die Daten waren nach der Wende in den Besitz des US-Geheimdienstes CIA gelangt.

1993 - Bei dem Versuch, die RAF-Terroristen Wolfgang Grams und Birgit Hogefeld im mecklenburgischen Bad Kleinen festzunehmen, werden Grams und ein Beamter der Spezialeinheit GSG 9 erschossen.

1873 - In Bremen gründen die Braumeister Lüder Rutenberg und Heinrich Beck zusammen mit dem Kaufmann Thomas May die Kaiserbrauerei Beck & May o.H.G. (heute Beck & Co.).

GEBURTSTAGE

1985 - Nico Rosberg (38), deutscher Autorennfahrer, Formel-1-Weltmeister 2016

1978 - Marc Terenzi (45), amerikanischer Popsänger (»Just One Last Dance«, »Love To Be Loved By You«)

1963 - Matthias Hartmann (60), deutscher Theaterregisseur, Intendant des Wiener Burgtheaters 2009-2014, des Schauspielhauses Zürich 2005-2009, des Schaupielhauses Bochum 2000-2005

1933 - Horst Brandstätter, deutscher Fabrikant, in seiner Spielzeugfabrik wurde »Playmobil« entworfen und 1974 erstmals auf einer Spielwarenmesse vorgestellt, gest. 2015

1923 - Peter Schiff, deutscher Schauspieler (TV-Serie »Liebling Kreuzberg«) und Synchronsprecher (Louis de Funès), gest. 2014

TODESTAGE

2017 - Michael Bond, britischer Kinderbuchautor (»Paddington Bär«), geb. 1926

2016 - Bud Spencer, italienischer Schauspieler (»Vier Fäuste für ein Halleluja«, »Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle«), geb. 1929