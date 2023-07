Kalenderblatt 2023: 14. Juli

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

28. Kalenderwoche, 195. Tag des Jahres



Noch 170 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Krebs



Namenstag: Goswin, Roland, Ulrich

HISTORISCHE DATEN

2021 - Extremer Starkregen löst vor allem in Westdeutschland eine Hochwasserkatastrophe mit mehr als 180 Toten aus. Besonders betroffen sind die Flüsse Ahr und Erft in den Kreisen Ahrweiler (Rheinland-Pfalz) und Euskirchen (Nordrhein-Westfalen). Hunderte Häuser, Brücken und Straßen werden fortgerissen oder verwüstet. Schwere Schäden mit mehr als 40 Toten gibt es auch in Belgien.

2008 - Deutschland hat eine Nationale Akademie: Nach jahrelangen Diskussionen erhält die Leopoldina in Halle, die älteste naturwissenschaftliche Akademie Europas, diesen bedeutenden Rang.

2003 - Die von der Bundesregierung beschlossene »Beratende Kommission« zur Rückgabe von NS-Raubkunst tritt in Berlin zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen.

1998 - Das Bundesverfassungsgericht weist die Klage von Gegnern der Rechtschreibreform ab und erklärt die Reform für verfassungsgemäß.

1993 - Die beiden Kammern des belgischen Parlaments nehmen ein Gesetz an, nach dem das Königreich offiziell in einen Bundesstaat mit föderaler Ordnung umgewandelt wird.

1958 - Irakische Offiziere stürzen in einem Staatsstreich die von Großbritannien geschaffene Monarchie. Sie ermorden König Feisal II. und proklamieren die Republik Irak.

1933 - Das »Gesetz gegen die Neubildung der Parteien« macht Deutschland faktisch zum Einparteienstaat. Ein Ziel der Nationalsozialisten vor und während der Etablierung ihrer Herrschaft war die Beseitigung des Mehrparteiensystems.

1798 - Die erste ständige Bergschule in der Lutherstadt Eisleben im Südharz geht mit der Immatrikulation der ersten Bergschüler in Betrieb. Hier wurden die bergmännischen Leitungskräfte ausgebildet.

1683 - Ein großes türkisches Heer unter der Führung des Großwesirs Kara Mustafa beginnt mit der Belagerung Wiens.

GEBURTSTAGE

1983 - Heinrich Popow (40), deutscher Leichtathlet, mehrfacher Weltmeister und Paralympics-Sieger

1958 - Scott Rudin (65), amerikanischer Filmproduzent (»No Country for Old Men«)

1953 - Roland Jahn (70), deutscher Journalist, wurde am 08.06.1983 als Regimegegner aus der DDR ausgewiesen, letzter Bundesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR (BStU) bis 2021

1933 - Franz Herzog von Bayern (90), deutscher Adeliger, Chef des Hauses Wittelsbach, Urenkel des letzten bayerischen Königs Ludwig III.

1903 - Irving Stone, amerikanischer Schriftsteller, schrieb biografische Romane, z.B. »Vincent van Gogh - Ein Leben in Leidenschaft«, gest. 1989

TODESTAGE

1990 - Walter Sedlmayr, deutscher Schauspieler, Regisseur und Autor (»Polizeiinspektion 1«), geb. 1926

1958 - Emil Barth, deutscher Schriftsteller (Roman »Der Wandelstern«, Tagebuch »Lemuria«, Gedichte »Die Tigermuschel«), geb. 1900