König Charles: Schockiert über Vorfall in Liverpool

Großbritanniens König Charles III. hat seine Betroffenheit über die Ereignisse in Liverpool zum Ausdruck gebracht. Ein Auto war dort während der Meisterfeier des FC Liverpool in eine Menschenmenge gefahren - rund 50 Menschen wurden verletzt. Königin Camilla und er seien zutiefst schockiert und traurig über die furchtbaren Geschehnisse in Liverpool, hieß es in einer Nachricht, die der Palast auf den Plattformen X und Instagram veröffentlichte.

»Es ist wirklich niederschmetternd, dass etwas, was für so viele eine fröhliche Feier hätte sein sollen, mit solch erschreckenden Umständen endet«, hieß es in der Nachricht des Königs, der sich derzeit in Kanada aufhält. Er wisse aber, dass der Gemeinschaftsgeist, für den die Stadt so bekannt sei, den Betroffenen in dieser schweren Zeit Trost spenden und helfen werde.

Auch Kate und William reagieren

Auch Thronfolger Prinz William und dessen Frau Prinzessin Kate ließen eine Nachricht in sozialen Medien veröffentlichen. Ihre Gedanken seien bei allen Betroffenen, den Ersthelfern und den Rettungsdiensten. »Was eine fröhliche Feier hätte sein sollen, endete mit einer Tragödie.« Charles' Schwester, Prinzessin Anne, stattete Rettungskräften in Liverpool einen Besuch ab.