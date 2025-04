Italien erwartet heftigen Regen

Im März waren insbesondere die Toskana und die Emilia-Romagna von Unwettern betroffen wie hier am Fluss Arno. (Archivbild)

Von wegen frohe Ostern: In Italien wird in mehreren Regionen für die nächsten Tage enorm viel Regen erwartet. Die Behörden fürchten Sturmböen, Überschwemmungen und auch Erdrutsche. Betroffen sind auch Gegenden, in denen sich über die Ostertage normalerweise viele Urlauber aufhalten wie Südtirol, das Piemont und die Lombardei mit der Hauptstadt Mailand.

Im Mittelmeer wird auch in Küstennähe mit stürmischer See und Wellen bis zu drei Metern Höhe gerechnet. Das nationale Amt für Zivilschutz wies zudem darauf hin, dass es vielerorts zu Gewittern kommen könnte. Die Alarmstufen für die Bevölkerung wurden auf gelb und orange erhöht. Den Prognosen zufolge wird insbesondere im Norden Italiens heftiger Regen niedergehen, aber auch in der Region Apulien im Süden soll es viel Niederschlag geben.

Im Frühjahr waren bereits verschiedene italienische Regionen von Unwettern betroffen. Dabei kamen mehrere Menschen ums Leben.