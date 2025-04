Intendanten-Wahl beim NDR steht an

Bitte aktivieren Sie Javascript

Beim Norddeutschen Rundfunk (NDR) steht ein Wechsel an der Spitze an. Senderkontrolleure entscheiden in einer Wahl ab 11.45 Uhr darüber, ob die Medienmanagerin Sandra Harzer-Kux Intendantin des ARD-Senders wird. Die langjährige Bertelsmann-Managerin ist die einzige Kandidatin. Der Verwaltungsrat des öffentlich-rechtlichen Senders hatte die externe Managerin vorgeschlagen.

Harzer-Kux (52) würde auf Intendant Joachim Knuth folgen. Der 65-Jährige hatte einen vorzeitigen Übergang zum 1. September angeboten. Knuth ist seit Januar 2020 Intendant des drittgrößten ARD-Senders. Sein Vertrag läuft regulär bis Mitte Januar 2026.

Es gibt nach Gremienangaben nur einen Wahlgang. Wenn nicht genügend Stimmen für Harzer-Kux zusammenkommen, kann der Verwaltungsrat binnen eines Monats einen neuen Personalvorschlag unterbreiten.

Welche Baustellen gibt es beim NDR?

Wird Harzer-Kux Intendantin, wird es für sie erst einmal darum gehen, Vertrauen zu gewinnen. Die externe Medienmanagerin müsste sowohl innerhalb des NDR als auch im ARD-Verbund Überzeugungsarbeit leisten.

Sparen, sparen, sparen: Der Streit mit den Bundesländern um die Höhe des Rundfunkbeitrags betrifft auch den NDR mit rund 5.000 festen und freischaffenden Mitarbeitern. Zur Finanzierung des Senders kamen im Jahr 2023 rund 1,1 Milliarden Euro Einnahmen aus dem Rundfunkbeitrag zusammen. Wirtschaftspläne müssen in unsicheren Zeiten aufgestellt werden - ohne zu wissen, wie sich der Rundfunkbeitrag entwickeln wird. Eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts steht aus. Nicht unwichtig: Der Senderchef muss wegen seines großen Sendegebiets Kontakt zu gleich mehreren Landesregierungen im Norden halten, um auch dort für die Belange des Rundfunks zu kämpfen.

Unternehmenskultur: Der NDR hatte in den vergangenen Jahren mit unterschiedlich gelagerter Kritik an der Unternehmenskultur und an Führungskräften zu tun. Es gab personelle Wechsel. Der Sender ließ von extern eine Art Kaleidoskop erstellen, wie es um die Stimmung im NDR bestellt ist, und will nachsteuern.